Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 26 Nisan Cuma Aslan Burcu Yorumu
Aslan burcu ve yükselen aslan burcu günlük yorumu:
Her şeyi yapmaya gücünüz yetiyormuş gibi hissedebileceğiniz bir gün sevgili aslanlar. Anlık heyecanlarla aldığınız kararlar kısa vadede sizi mutlu etse de bir süre sonra hayal kırıklığı yaşama ihtimalinizi de aklınızdan çıkartmayın.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Müzakere edilmez!'
- ‘Haddini bilsin, tepemin tasını attırmasın’
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- Kepez Belediyesi'nde yeni başkan belli oldu
- CHP’nin yükselişi sürüyor
- 'Bir milletvekilliğine her şeyi sattın'
- Neler konuşuldu?
- 'AK Partili bakan yardımcısının toplam maaşı...'
- Dilan ve Engin Polat çiftinin yargılandığı davada karar
- Mehmet Ali Yılmaz'ın ailesinden açıklama