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Günlük Burç Yorumları: 28 Kasım Perşembe Aslan Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 28 Kasım Perşembe Aslan Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 27 Kasım 2024 - 16:30

Aslan burcu ve yükselen aslan burcu:

Harcamalar konusunda yüksekten uçmamanız gereken bir gün sevgili aslanlar. Riskli yatırımlardan uzak durun. Bugün riske attığınız her konu ilerde hayal kırıklığı ile sonuçlanabilir. Ailevi konularda anlaşmazlıklar çıkabilir, çözümsel olmalısınız. 


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