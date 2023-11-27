Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 28 Kasım Salı Aslan Burcu Yorumu
Aslan burcu ve yükselen aslan burcu günlük yorumu:
Sosyal çevrenizde kendinizi gösterme çabanız bugün olumlu şekilde sonuçlanabilir. Fark edilmek size çok iyi gelecek. Yeni tanışmalar, flörtler gündemde olabilir. Bencilce davrandığınızda elinizdekilerden de olduğunuzu görüyorsunuz. Birlikte hareket etmenin önemini bugün daha iyi anlayacaksınız.
En Çok Okunan Haberler
-
- Doğalgaz faturasından tasarruf etmenin en iyi yolu ne?
- Hafızayı uçuşa geçiren baharat... 1 kaşık bile yeterli
- Valilik açıkladı: Bu araçların trafiğe çıkışı yasaklandı
- Erdoğan mı Netanyahu mu?
- Otobüs kara saplandı... Yolcular mahsur kaldı
- Seçil Erzan’ın yeni ifadesi ortaya çıktı
- Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı tutuklandı
- İngiltere gözden çıkardı, Türkiye'ye gelebilir...
- 5 kişiyi öldüren katilin ifadesi ortaya çıktı!
- O kadınla ilgili karar verildi!