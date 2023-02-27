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Günlük Burç Yorumları: 28 Şubat Salı Aslan Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 28 Şubat Salı Aslan Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 19:00

Aslan burcu ve yükselen aslan burcu günlük yorumu: 

Sosyal çevrenizde kendinizi gösterme çabanız bugün olumlu şekilde sonuçlanabilir. Fark edilmek size çok iyi gelecek. Yeni tanışmalar, flörtler gündemde olabilir. Bencilce davrandığınızda elinizdekilerden de olduğunuzu görüyorsunuz. Birlikte hareket etmenin önemini bugün daha iyi anlayacaksınız.




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