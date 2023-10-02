Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 3 Ekim Salı Aslan Burcu Yorumu
Aslan burcu ve yükselen aslan burcu:
Sosyal çevrenizden destek göreceğiniz bir gün sevgili aslanlar. Yeni tanışmalar, flörtler gündemde olabilir.. Katılacağınız arkadaş gruplarında kendinizi tek başınıza göstermeniz biraz zor olabilir. İnsanlarla birlikte hareket etmek, takım ruhu bugün sizin için önemli olacak.
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