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Günlük Burç Yorumları: 3 Temmuz Pazartesi Aslan Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 3 Temmuz Pazartesi Aslan Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 02 Temmuz 2023 - 17:15

Aslan burcu ve yükselen aslan burcu:

Abartılı ve lüks harcamalardan uzak durmanız gereken bir gün sevgili aslanlar. Bugün olabildiğince ayaklarınız yere sağlam bassın. Gözden kaçırdığınız konular sonrasında zarara uğramanıza sebep olabilir. Temkinli olun.



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