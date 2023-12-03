Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 4 Aralık Pazartesi Aslan Burcu Yorumu
Aslan burcu ve yükselen aslan burcu günlük yorumu:
İstediğiniz konforu yakalamaya bugün bir adım daha yakınsınız. Duygusal kararlar almak size göre değil. Duyguları bir kenara bırakıp mantığınızla hareket etmek, yeteneklerinizi kullanmak zorundasınız. Sağlığınıza dikkat edin.
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