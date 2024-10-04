Günlük Burç Yorumları: 5 Ekim Cumartesi Aslan Burcu Yorumu

Yayınlanma: 04 Ekim 2024 - 16:15

Güncelleme: 04 Ekim 2024 - 16:15

Aslan burcu ve yükselen aslan burcu:

Harcamalar konusunda yüksekten uçmamanız gereken bir gün sevgili aslanlar. Riskli yatırımlardan uzak durun. Bugün riske attığınız her konu ilerde hayal kırıklığı ile sonuçlanabilir. Ailevi konularda anlaşmazlıklar çıkabilir, çözümsel olmalısınız.