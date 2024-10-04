Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 5 Ekim Cumartesi Aslan Burcu Yorumu
Aslan burcu ve yükselen aslan burcu:
Harcamalar konusunda yüksekten uçmamanız gereken bir gün sevgili aslanlar. Riskli yatırımlardan uzak durun. Bugün riske attığınız her konu ilerde hayal kırıklığı ile sonuçlanabilir. Ailevi konularda anlaşmazlıklar çıkabilir, çözümsel olmalısınız.
En Çok Okunan Haberler
-
- Son seçim anketinde ayrım 1'in altında!
- 5 yıl önce ekilmişti! Hasadı başladı: Markette 350 TL
- Ünlü hamburger zincirinden 'sağlık' skandalı!
- 'Tepkiler sonrası' yeniden gözaltı!
- Apple ‘Sinan Ateş’ için ne diyecek?
- AKP’li isim bir şehre domuz eti yedirmiş!
- 'En güçlü Erdoğancılar bile...'
- Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
- MHP'yi işaret etti: 'Ucu Balgat'a çıktı!'
- İşte mesleklere göre zamlı maaş oranları...