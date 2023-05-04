Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 5 Mayıs Cuma Aslan Burcu Yorumu
Aslan burcu ve yükselen aslan burcu günlük yorumu:
Harcamalar konusunda yüksekten uçmamanız gereken bir gün sevgili aslanlar. Riskli yatırımlardan uzak durun. Bugün riske attığınız her konu ilerde hayal kırıklığı ile sonuçlanabilir. Ailevi konularda anlaşmazlıklar çıkabilir, çözümsel olmalısınız.
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