Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 6 Mayıs Cumartesi Aslan Burcu Yorumu
Aslan burcu ve yükselen aslan burcu günlük yorumu:
Kendinizi göstermek, ön planda olmak, sevdikleriniz tarafından onaylanmak istiyorsunuz ama sonuçlar sizi pek tatmin etmiyor. Dış etkenlerle mücadele etmeyi bırakıp kendinizi geliştirmeye odaklandığınızda hak ettiğiniz yerde olacaksınız.
En Çok Okunan Haberler
-
- Türkiye’yi temsil eden ismin şiddet sicili
- CHP'li Özkoç'tan İnce'ye 'Davutoğlu' ve 'Babacan' yanıtı
- 'Paniğe kapıldılar'
- HÜDA PAR yöneticisi Trabzonluları hedef aldı
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Barış Manço'lu yanıt
- Açılmamış oy pusulalarında skandal
- MHP'li isim uyuşturucuyla yakalandı
- Seçim hileleri başladı: CHP itiraz etti!
- AKP'li adaydan MHP'ye olay sözler
- Altında 2 ayın en büyük haftalık yükselişi