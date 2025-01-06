Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 7 Ocak Salı Koç Burcu Yorumu
Aslan burcu ve yükselen aslan burcu:
Sevgili aslan, bugün uzun zamandır beklediğin onayı alman mümkün görünüyor. Yaratıcılığın, özgüvenin takdir edilesi.. Yeni başlangıçlar yapmak için gayet uygun bir gün. Bencilce davranmadığın sürece bir sorun yok. Bugünü iyi değerlendir.
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