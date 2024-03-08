Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 9 Mart Cumartesi Aslan Burcu Yorumu
ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN BURCU GÜNLÜK YORUMU:
Parasal konular, bankalar, krediler gündemde olabilir bugün sevgili aslanlar. Sağlık konularında bir gündeminiz varsa bugün tetiklenebilir. Hem para hem sağlık alanında risk alınmaması gereken bir gün. Önemli kararlarınızı birkaç gün sonrasına bırakın.
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