Aslan enerjisi burçları harekete geçiriyor: 20 - 26 Temmuz 2026 haftalık burç yorumları

20 - 26 Temmuz 2026 haftasında Güneş'in Aslan burcuna geçişiyle özgüvenimiz, yaşama sevincimiz ve yaratıcılığımız yükseliyor. Astrolojik olarak Aslan sezonunun başlamasıyla birlikte aşk, sahne ve özgürce kendini ifade etme temaları ön plana çıkarken; Aslan burcundaki Merkür Retrosu gurur, kibir ve düşüncesizce yapılan harcamalara karşı bizi uyarıyor. İşte eski aşkların ve çözülmemiş egosal çekişmelerin yeniden gündeme gelebileceği bu süreçte, cesaretini aklıselimle birleştirenlerin kazançlı çıkacağı 12 burcu bekleyen gelişmeler...

20 - 26 TEMMUZ 2026 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Koç burcu ve yükselen Koç burcu

Güneş'in Aslan burcuna geçişiyle birlikte aşk hayatınız, hobileriniz ve yaşam sevinciniz adeta şahlanıyor. Kendinizi çok daha çekici, tutkulu ve coşkulu hissedeceğiniz bir haftadasınız. Sahne ışıklarının üzerinize çevrildiği bu dönemde, yarım kalmış sanatsal bir çalışmanıza veya hobinize yeniden odaklanabilirsiniz. Aşk evinizde gerileyen Merkür sebebiyle eski sevgililerden haberler gelebilir ya da bitmiş ilişkiler yeniden zihninizi meşgul edebilir. İkili ilişkilerde gurur yapmaktan kaçınmalısınız. Spekülatif yatırımlarda veya riskli finansal adımlarda abartılı davranmamak, bütçenizi korumak adına son derece önemlidir.

Boğa burcu ve yükselen Boğa burcu

Bu hafta Güneş'in Aslan burcuna geçmesiyle birlikte tüm odağınız eviniz, aileniz ve yaşam alanınız üzerine yoğunlaşıyor. Evinizde konforunuzu artıracak düzenlemeler yapmak, ailenizle bir araya gelerek sıcak bağlar kurmak ruhunuza çok iyi gelecektir. Aile büyüklerinizin desteğini arkanızda hissedeceksiniz. Ev alanınızda devam eden Merkür Retrosu, geçmişte konuşulmuş ama çözülmemiş bazı ailevi konuları yeniden önünüze getirebilir. Aile bireyleriyle diyalog kururken inatlaşmalardan uzak durmalısınız. Evinizde yapmayı planladığınız tadilat veya dekorasyon işlerinde tüm ayrıntıları dikkatle incelemeniz faydalı olacaktır.

İkizler burcu ve yükselen İkizler burcu

Güneş'in Aslan burcuna geçişi, iletişim trafiğinizi, zihinsel enerjinizi ve yakın çevrenizle olan bağlarınızı canlandırıyor. Kardeşleriniz, kuzenleriniz veya yakın komşularınızla olan paylaşımlarınız artabilir. Düşüncelerinizi etkileyici bir dille ifade edebilir, çevrenizdekileri ikna etmekte zorlanmazsınız. Yönetici gezegeniniz Merkür’ün geri hareketi sebebiyle önemli e-postalarınızda, mesajlaşmalarınızda veya toplantılarınızda ufak aksaklıklar yaşanabilir. Dijital verilerinizi yedeklemeyi unutmamalısınız. Kısa seyahatlerinizde oluşabilecek rötarlara karşı hazırlıklı olmalı ve imzalanacak belgelerin ayrıntılarını iki kez kontrol etmelisiniz.

Yengeç burcu ve yükselen Yengeç burcu

Güneş'in burcunuzdan ayrılarak para evinize geçmesiyle birlikte, odağınız tamamen finansal kaynaklarınızı büyütmek ve bütçenizi güvence altına almak üzerine kayıyor. Çalışmalarınızın, ürettiğiniz projelerin maddi karşılığını almak adına şanslı bir döneme giriyorsunuz. Kendinize olan güveniniz tazeleniyor. Para evinizde gerileyen Merkür, anlık heyecanlarla bütçenizi aşan harcamalar yapmamanız gerektiği konusunda sizi uyarıyor. Gösterişli veya lüks eşya alımlarını ertelemek akıllıca olacaktır. Geçmişten kalan unutulmuş bir alacağın tahsil edilmesi veya eski bir borcun ödenmesi gündeminize gelebilir.

Aslan burcu ve yükselen Aslan burcu

Güneş'in burcunuza geçmesiyle birlikte yılın en parıltılı, özgüvenli ve enerjik dönemi sizin için başlıyor. Çevrenizdeki herkesin dikkatini üzerinize çekecek, karizmanızla bulunduğunuz her ortamda kendinizi göstereceksiniz. Kişisel hedeflerinizi hayata geçirmek için gökyüzünden güçlü bir destek alıyorsunuz. Burcunuzda devam eden Merkür Retrosu, dış görünüşünüzde veya tarzınızda radikal değişiklikler yapmak için uygun bir zamanda olmadığınızı gösteriyor. Alacağınız kararlarda benmerkezci davranmaktan kaçınmalısınız. Hayatınızdaki eski eksikleri tamamlamak ve geleceğe dair planlarınızın ayrıntılarını gözden geçirmek için mükemmel bir haftadasınız.

Başak burcu ve yükselen Başak burcu

Bu hafta Güneş'in Aslan burcuna geçişiyle birlikte enerjinizi biraz daha iç dünyanıza çekmek isteyeceksiniz. Yoğun koşturmacadan uzaklaşıp yalnız kalmak, dinlenmek ve zihninizi boşaltmak ruhunuza çok iyi gelecektir. Bilinçaltı çalışmaları veya meditasyon için oldukça verimli bir zaman dilimindesiniz. Yönetici gezegeniniz Merkür’ün bilinçaltı evinizdeki geri hareketi, gizli kalmış durumların veya arkanızdan dönen konuşmaların kulağınıza gelmesine neden olabilir. Zihinsel koşturmacanın getireceği uykusuzluklara karşı dikkatli olmalısınız. Hayatınızdaki fazlalıkları ayıklamak ve ruhsal olarak hafiflemek adına bu haftayı değerlendirebilirsiniz.

Terazi burcu ve yükselen Terazi burcu

Güneş'in Aslan burcuna geçişi sosyal hayatınızı adeta renklendiriyor. Davetler, toplantılar ve arkadaş gruplarınızla yapacağınız etkinlikler haftanıza neşe katacak. Girdiğiniz ortamlarda zarafetinizle ve neşenizle dikkatleri üzerinize çekebilir, yeni dostlukların kapısını aralayabilirsiniz. Sosyal çevre evinizde gerileyen Merkür, uzun süredir görmediğiniz eski arkadaşlarınızla sizi bir araya getirebilir. Arkadaş ortamlarında yaşanabilecek egosal tartışmalarda arabulucu olmayı seçmelisiniz. Ekip çalışmalarında veya gelecek hedeflerinizde eski pürüzleri çözmeden yeni adımlar atmamalısınız.

Akrep burcu ve yükselen Akrep burcu

Haritanızın tepe noktasında parlamaya başlayan Güneş, kariyer hayatınızda dikkatlerin üzerinize çekilmesini sağlıyor. Mesleki anlamda yeteneklerinizi sergileme, yöneticilerinizin takdirini kazanma ve statünüzü yükseltme şansı elde edeceksiniz. Başarı merdivenlerini özgüvenle tırmanacağınız bir süreçtesiniz. Kariyer evinizdeki Merkür Retrosu, eski iş yerinizden veya eski bir yöneticinizden teklifler getirebilir. Mevcut işinizde otorite figürleriyle iletişim kurarken gururlu tavırlardan uzak durmalısınız. İş hayatınızla ilgili alacağınız önemli kararların tüm ayrıntılarını tarafsız bir gözle incelemeden imzalar atmamalısınız.

Yay burcu ve yükselen Yay burcu

Güneş'in Aslan burcuna geçişiyle birlikte hayata bakış açınız genişliyor, keşfetme arzunuz tavan yapıyor. Akademik süreçler, uluslararası konular veya seyahat planları gündeminizi renklendirecektir. Kendinizi geliştireceğiniz felsefi konulara merak sarabilir, yeni kültürler tanımak isteyebilirsiniz. Dokuzuncu evinizde gerileyen Merkür; vize, pasaport veya hukuki süreçlerde ufak gecikmeler yaşanabileceğine işaret ediyor. Evraklarınızı eksiksiz hazırlamalısınız. Çevrenizdekilerle yapacağınız fikir alışverişlerinde kendi doğrularınızı dikte etmek yerine farklı görüşlere karşı esnek kalmaya özen göstermelisiniz.

Oğlak burcu ve yükselen Oğlak burcu

Bu hafta odak noktanız; eşinizin geliri, ortaklaşa yürütülen bütçeler, yatırımlar, miras veya vergi gibi finansal konular üzerine kayıyor. Güneş'in Aslan burcuna geçişiyle birlikte borç-alacak dengenizi yeniden yapılandırabilir, finansal krizleri çözmek adına cesur adımlar atabilirsiniz. Sekizinci evinizde gerileyen Merkür, geçmişte unutulmuş bir faturayı veya ödemeyi önünüze getirebilir. Yeni bir kredi çekmek veya büyük borçlar altına girmek için retro sonrasını beklemek daha sağlıklı olacaktır. İkili ilişkilerde kıskançlık veya güç savaşlarına girmek yerine duygusal derinliği korumalısınız.

Kova burcu ve yükselen Kova burcu

Güneş'in tam karşıt burcunuz olan Aslan'a geçmesiyle birlikte, tüm enerjiniz evliliğiniz, uzun süreli ilişkileriniz ve birebir ortaklıklarınız üzerine odaklanıyor. Partnerinizle olan paylaşımlarınız artarken, ilişkinize heyecan ve romantizm katacak adımlar atabilirsiniz. Ortaklı işlerde uyum yakalamanız kolaylaşacaktır. İlişkiler evinizdeki Merkür Retrosu, eski sevgililerin veya eski iş ortaklarının aniden karşınıza çıkmasına neden olabilir. Mevcut ilişkinizde geçmişteki kırgınlıkları yeniden gündeme getirirken yapıcı olmalısınız. Yeni bir sözleşmeye imza atmadan önce şartların tüm ayrıntılarını dikkatle okumalısınız.

Balık burcu ve yükselen Balık burcu

Bu hafta Güneş'in Aslan burcuna geçişiyle günlük yaşamınızın, ofis ortamınızın ve sorumluluklarınızın temposu yükseliyor. İş yerinizde yeteneklerinizle ön plana çıkabilir, masanızda biriken işleri büyük bir enerjiyle tamamlayabilirsiniz. Çalışma alanınızı daha konforlu hale getirmek isteyeceksiniz. Altıncı evinizde gerileyen Merkür, günlük işlerinizi yaparken bilgisayar çökmeleri veya iletişim kopuklukları gibi engeller çıkarabilir. Sabırlı olmalısınız. Sağlık konusunda ise beslenme düzeninizi ve egzersiz alışkanlıklarınızı gözden geçirmeli, bedeninizi zorlayacak aşırı hareketlerden kaçınmalısınız.