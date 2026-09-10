Babasına karşı hiçbir zaman samimi olmayan 4 kadın burcu: Bu burçlar mesafelerini bir türlü kıramıyor

Bir kız çocuğunun babasıyla kurduğu bağ, onun dünyaya ve erkeklere olan bakışının ilk şablonunu oluşturur. Ancak Zodyak’ın bazı kadın temsilcileri vardır ki, ne kadar çabalarlarsa çabalasınlar babalarıyla o içten, doğal ve sıcak samimiyeti yakalayamazlar. Aralarında kötü bir olay geçmesine bile gerek yoktur; duygularını gizleme meyilleri, bağımsız ruhları ya da otoriteye karşı olan içsel mesafeleri, baba-kız ilişkisini her zaman resmi ve sınırları çizilmiş bir düzlemde tutar. Babasına karşı iç dünyasını kapatan o 4 kadın burcunu mercek altına alıyoruz.

OĞLAK BURCU

Oğlak kadını için baba figürü, duygusal bir sığınaktan ziyade "saygı duyulması gereken bir otorite" veya "kural koyucu"dur. Küçük yaşlardan itibaren sorumluluk almayı öğrenen Oğlak kadını, babasına karşı doğal bir mesafe geliştirir. İçsel kırgınlıklarını, zayıflıklarını veya duygusal ihtiyaçlarını babasına açmayı bir zayıflık olarak görebilir. İletişimleri genellikle saygılı, mantıklı ve görev odaklıdır; ancak iş samimi bir iç dökmeye geldiğinde Oğlak kadını araya aşılması imkansız soğuk bir duvar örer.

KOVA BURCU

Kova kadınının babasıyla samimi olamamasının en büyük sebebi, aşırı bağımsız yapısı ve geleneksel baba figürüyle yaşadığı zihinsel çatışmadır. Kova kadını duygularını mantık süzgecinden geçirerek yaşar ve babasının ona koymak istediği kurallara, beklentilere veya hayat vizyonuna içten içe direnç gösterir. Babasının yanında rollere bürünmek yerine mesafeli kalmayı tercih eder. Onun bu bağımsız ve soğukkanlı duruşu, baba-kız ilişkisinin arkadaşça veya yürekten bir samimiyete dönüşmesini engeller.

AKREP BURCU

Akrep kadınının babasına karşı mesafeli olması, onun doğuştan gelen "güvenme ve kendini açma" savunmasından kaynaklanır. Babasıyla ne kadar iyi geçinirse geçinsin, en derin duygularını, sırlarını ve kırgınlıklarını babasından gizler. Babasının kendisini kontrol etmesine veya zayıf noktalarını bilmesine izin vermez. İçindeki o gizemli ve korumacı kalkan yüzünden babasının yanında her zaman tetiktedir. Bu durum, ilişkinin yüzeyde sakin ama derinde son derece mesafeli kalmasına yol açar.

İKİZLER BURCU

İkizler kadını babasıyla saatlerce havadan sudan konuşabilir, şakalaşabilir; fakat konu gerçek duygulara, içsel bağlara veya derin bir samimiyete geldiğinde anında konuyu değiştirir. Babasıyla derin duygusal bağlar kurmaktan kaçınır; çünkü bu durum ona kısıtlayıcı gelir. İlişkiyi her zaman hafif, eğlenceli ama bir o kadar da yüzeysel bir seviyede tutmayı başarır. Babası onun ne düşündüğünü veya gerçekten ne hissettiğini hiçbir zaman tam olarak öğrenemez.