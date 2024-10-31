Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 1 Kasım Cuma Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen balık burcu:
Sevgili balıklar, son zamanlarda kendinizi çok fazla dağıttınız, artık toparlanma zamanı. Ekonomik anlamda yakınlarınızdan destek göreceğiniz bir gün. Sizi iyi hissettirecek kişilerle vakit geçirmek toparlanma sürecinizi hızlandıracaktır. Şanslı olduğunuzu farkedin.
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