Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 10 Eylül Salı Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen balık burcu:
Sevgili balıklar, enerjiniz bugün çok düşük ve üzerinizde bir gerginlik var. Kendinizi toparlamanız gerekiyor. Tutamayacağınız sözler vermeyin. Atacağınız adımları birkaç kez düşünün ve konuları doğru anladığınıza emin olun.
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