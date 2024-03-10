Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 11 Mart Pazartesi Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen balık burcu:
Üzerinizdeki ölü toprağını attığınız bir gün sevgili balıklar. Harekete geçmek için bugün şanslı etkiler altındasınız. İçinize attığınız veya ihmal ettiğiniz konularda elinizi taşın altına koyabilir, çözüm odaklı bir yaklaşım sergileyebilirsiniz. Sağlığınızla alakalı ihmal ettiğiniz konuları bugün bir bilene danışın.
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