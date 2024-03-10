Günlük Burç Yorumları: 11 Mart Pazartesi Balık Burcu Yorumu

Yayınlanma: 10 Mart 2024 - 16:06

Güncelleme: 10 Mart 2024 - 16:06

Balık burcu ve yükselen balık burcu:

Üzerinizdeki ölü toprağını attığınız bir gün sevgili balıklar. Harekete geçmek için bugün şanslı etkiler altındasınız. İçinize attığınız veya ihmal ettiğiniz konularda elinizi taşın altına koyabilir, çözüm odaklı bir yaklaşım sergileyebilirsiniz. Sağlığınızla alakalı ihmal ettiğiniz konuları bugün bir bilene danışın.