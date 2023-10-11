Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 12 Ekim Perşembe Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen Balık burcu günlük yorumu:
Sevgili balıklar, kafa karışıklığınız sağlığınızı da etkiyor. Gözlerden uzak yaşam sürme planlarınız çok da mantıklı değil. Gerçeklerden kaçmak yerine üzerine gitmek çözümün o kadar da zor olmadığını anlamınızı sağlayabilir. Harekete geçin.
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