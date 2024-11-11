Günlük Burç Yorumları: 12 Kasım Salı Balık Burcu Yorumu

Yayınlanma: 11 Kasım 2024 - 17:00

Güncelleme: 11 Kasım 2024 - 17:00

Balık burcu ve yükselen balık burcu:

Ekonomik konularda yeni kararlar alabileceğiniz ve ayağınızın yere sağlam bastığı bir gün sevgili balıklar. Harekete geçmek için bugün şanslı etkiler altındasınız. Bugünü iyi değerlendirin. Sağlığınızla alakalı ihmal ettiğiniz konuları bir bilene danışmanızda yarar var.