Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 12 Ocak Pazar Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen balık burcu:
Duygusallık ve hassasiyetinizin artış gösterdiği bir gün. Herkese yardım etmek istiyorsunuz fakat bu en çok sizi yıpratıyor. Hayatı olduğu gibi kabul edebilmenin savaşını veriyorsunuz. Biraz da kendi ihtiyaçlarınıza odaklanın.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yeni Yol'un Genel Başkanı belli oldu
- Görüşmedeki isim konuşulanları aktardı
- 'Hiçbir onurlu cumhurbaşkanı...'
- Naci Görür'den 2 kent için korkutan uyarı
- Dikkat, mirasınıza çökebilirler!
- İstanbul'da yeni bir ilçe kuruluyor
- İntihar notu paylaştı, ölü bulundu!
- Art arda üç uçak kazası!
- Şahan Gökbakar, Ahmet Hakan'ı böyle ti'ye aldı
- 'Atatürk'e sadece 'Gazi', bana 'şahıs' diyemezsiniz'