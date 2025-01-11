Günlük Burç Yorumları: 12 Ocak Pazar Balık Burcu Yorumu

Yayınlanma: 11 Ocak 2025 - 16:05

Güncelleme: 11 Ocak 2025 - 16:05

Balık burcu ve yükselen balık burcu:

Duygusallık ve hassasiyetinizin artış gösterdiği bir gün. Herkese yardım etmek istiyorsunuz fakat bu en çok sizi yıpratıyor. Hayatı olduğu gibi kabul edebilmenin savaşını veriyorsunuz. Biraz da kendi ihtiyaçlarınıza odaklanın.