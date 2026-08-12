Günlük Burç Yorumları: 13 Ağustos Perşembe Balık Burcu Yorumu

Balık Burcu ve Yükselen Balık Burcu

Günlük Yaşam:

Perşembe gününde Ay’ın karşıt burcunuz Başak’taki seyri, odağınızı ikili ilişkilerinize, ortaklıklarınıza ve evlilik konularına çeviriyor. Tek başınıza hareket etmek yerine karşınızdaki insanlarla yapıcı, dengeli ve uyumlu bir iş birliği içinde olmak önem kazanacak. Ortaklaşa yürüttüğünüz süreçlerde her bir ayrıntı noktasını açıkça konuşmanız, diyaloglarınızı son derece sağlıklı kılacaktır.

Kariyer:

Ortaklı yürütülen projeler, anlaşmalar, danışmanlıklar ve müşteri ilişkileri açısından oldukça hareketli ve verimli bir Perşembe. Mantıklı ve yapıcı tekliflerle masaya oturmak başarınızı artıracaktır. Mesleki hayatınızda edindiğiniz güvenilir iş çevreleri ve kurduğunuz güçlü iş bağlantıları, yeni bir ortaklığa imza atarken veya sözleşmeleri yenilerken konumunuzu pekiştirecektir.

İlişki:

İlişkinizde mantık, karşılıklı destek ve birbirinizin hayatını kolaylaştırma arzusu ön planda. Partnerinizle baş başa vakit geçirmek, hislerinizi abartıdan uzak ama samimi bir dille paylaşmak bağlarınızı güçlendirecektir. Yalnız Balıklar için, sosyal ya da iş ortamlarında tanışacakları mütevazı, yardımsever ve son derece güven veren biriyle ciddi bir yakınlaşma başlayabilir.