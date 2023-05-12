Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 13 Mayıs Cumartesi Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen balık burcu günlük yorumu:
Bugün yeni başlangıçlar yaşanabilir sevgili balıklar. Hayalleriniz uçsuz bucaksız, bu durum size ilerde hayal kırıklığı yaşatabilir. Mantıklı düşünün, gerçekçi planlamalar yapın ve gerçeklerden kaçmayın. Psikolojik sağlığınızı ihmal etmeyin.
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