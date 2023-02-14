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Günlük Burç Yorumları: 15 Şubat Çarşamba Balık Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 15 Şubat Çarşamba Balık Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 19:00

Balık burcu ve yükselen balık burcu günlük yorumu:

Kariyer hayatınızın gündemde olduğu bir gün sevgili balıklar. Üstlerinizle anlaşmazlıklar yaşayabilirsiniz, önemli kararlarınızı yarına bırakın. Sözünde durmayan insanlar canınızı sıkıyor. İnsanlara fazla inanıyorsunuz. Kendinize kızmayın, sadece biraz daha uyanık olun.




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