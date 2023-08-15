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Günlük Burç Yorumları: 16 Ağustos Çarşamba Balık Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 16 Ağustos Çarşamba Balık Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 15 Ağustos 2023 - 17:48

Balık burcu ve yükselen balık burcu günlük yorumu:

Sevgili balıklar rutin hayatınızı düzene sokmanızın zamanı geldi de geçiyor. Hiçbir şey yapmadan şikayet etmekle geçen zamanınızı ufak bir adım atarak tolere edebilirsiniz. Duygusal güven ihtiyacınızı önce kendi içinizde bulmanız gerekiyor.




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