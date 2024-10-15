Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 16 Ekim Çarşamba Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen balık burcu:
Maddi konularda yeni kararlar alabileceğiniz ve ayağınızın yere sağlam bastığı bir gün. Adım atmak için bugün şanslı etkiler altındasınız. Bugünün enerjisini iyi değerlendirin. Sağlığınızla alakalı ihmal ettiğiniz konular varsa bilenlere danışmanızda yarar var.
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