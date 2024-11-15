Günlük Burç Yorumları: 16 Kasım Cumartesi Balık Burcu Yorumu

Yayınlanma: 15 Kasım 2024 - 16:16

Güncelleme: 15 Kasım 2024 - 16:16

Balık burcu ve yükselen balık burcu:

Ailevi konularla alakalı bazı gerginlikler ve yanlış anlaşılmalar gündeme gelebilir. Hemen içinize kapanmayın. Sorunları halletmenin tek bir yolu yoktur. Çözümsel olun, farklı çözümler deneyin. Kafaya koyduğunuz takdirde çözmeyeceğiniz sorun yok.