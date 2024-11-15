Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 16 Kasım Cumartesi Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen balık burcu:
Ailevi konularla alakalı bazı gerginlikler ve yanlış anlaşılmalar gündeme gelebilir. Hemen içinize kapanmayın. Sorunları halletmenin tek bir yolu yoktur. Çözümsel olun, farklı çözümler deneyin. Kafaya koyduğunuz takdirde çözmeyeceğiniz sorun yok.
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