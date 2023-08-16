Günlük Burç Yorumları: 17 Ağustos Perşembe Balık Burcu Yorumu

Yayınlanma: 16 Ağustos 2023 - 17:55

Güncelleme: 16 Ağustos 2023 - 17:55

Balık burcu ve yükselen balık burcu günlük yorumu:

Sevgili balıklar, siz düşünmek istemeseniz de sorumluluklar gözünüzün içine bakıyor. Plansız programsız davranmanız her şeyi gözünüzde büyütmenize sebep oluyor. Küçük te olsa bir yerden başlayın. Gözünüzde büyüttüğünüz kadar zor olmayacak.



