Günlük Burç Yorumları: 17 Ekim Perşembe Balık Burcu Yorumu

Yayınlanma: 16 Ekim 2024 - 16:03

Güncelleme: 16 Ekim 2024 - 16:03

Balık burcu ve yükselen balık burcu:

Üzerinizdeki negatif ve durağan enerjiyi atabileceğiniz bir gün. İhmal ettiğiniz konularda elinizi taşın altına koyabilir, çözüm odaklı bir yaklaşım sergileyebilirsiniz. Sağlığınızla alakalı ihmal ettiğiniz konular bugün gündeme gelebilir.