Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 17 Şubat Cumartesi Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen balık burcu:
Bugün ailevi konularla alakalı bazı gerginlikler ve yanlış anlaşılmalar gündeme gelebilir. Hemen içinize kapanmayın, sorunları kişiselleştirmeyin. Problemleri çözmekte sabit fikirli olmayın, farklı çözümler deneyin. İstediğiniz takdirde çözmeyeceğiniz hiçbir şey yok.
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'de üst düzey istifa!
- İzmir için yeni anket sonuçları
- AKP'li rektör Hotar büyükelçi oldu!
- Cumhur İttifakı'na desteğini açıkladı
- Fuhuş yapan öğrenci AIDS’li çıktı
- ORC Araştırma son 'Hatay' anketini paylaştı
- O partiden Ekrem İmamoğlu'na destek
- Özel'den İzmir'de 'değişim' mesajı!
- Haluk Levent'in ardından bir isme daha 'Hatay' teklifi
- Tesla'nın hayali gerçek mi oluyor?