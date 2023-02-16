Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 17 Şubat Perşembe Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen balık burcu günlük yorumu:
Ayaklarınızın yere sağlam bastığı bir gün sevgili balıklar. Detay gerektiren işleriniz varsa bugün halledebilirsiniz. Sosyal çevrenizden destek görebilir ve kendinizi şanslı hissedebilirsiniz. Kendinizi daha net ve doğru şekilde ifade etmenin yollarını bulmalısınız.
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