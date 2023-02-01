Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 2 Şubat Perşembe Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen balık burcu günlük yorumu:
Özel hayatınızla alakalı iyi hissedeceğiniz bir gün sevgili balıklar. Duygusal anlamda sizi tatmin eden gelişmeler yaşanabilir. Uzun süredir aranızın bozuk olduğu kişiler varsa çözüm bulabileceğiniz ve anlaşmaya varabileceğiniz bir gün. Hislerinize güvenin.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü iş insanının 24 yaşındaki kızı evinde ölü bulundu
- Erdoğan'a şarkılı yanıt
- Çataklı itirafını görmezden geldiler
- Başkonsolosluk kapatıldı, randevular iptal edildi
- Citroen, Retromobile 2023'te geleceğe ışık tutuyor
- Elektrikli otomobil satışları arttı
- Yaşlı kadını herkesten gizlediler
- 'Kırkının çıkmasını bekliyoruz...'
- Erdoğan'dan grubuna sitem: Hakkımı helal etmiyorum
- Emek ve Özgürlük İttifakı’nın adayını açıklayacağı tarih