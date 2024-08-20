Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 21 Ağustos Çarşamba Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen balık burcu:
Sevgili balıklar, yeni başlangıçlar yapmak istiyorsunuz. Dağılan ne varsa toparlamak, sizi zarar veren her şeyden kurtulmak ve radikal kararlar almak niyetindesiniz. Bugün hayallerinizi gözden geçirin, netleştirin. Erteleme alışkanlığınızı bırakmanız gerekiyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'deki 'paylaşılmayan' o anket sızdı
- Özgür Özel’den yanıt geldi!
- CHP'den o iddiaya flaş yanıt!
- 'Defterleri karıştırdıkça...'
- Suavi'nin konserine saldırı girişimi!
- Özgür Özel ayağının nasıl kırıldığını anlattı
- O görüşmede dikkat çeken takvim ayrıntısı
- 'O listeden sadece bir aile kaldı'
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- CHP'den 'Can Atalay' hamlesi