Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 21 Aralık Perşembe Balık Burcu Yorumu
Balık ve yükselen balıklar:
Üzerinizdeki negatif enerjiyi üzerinizden attığınız bir gün sevgili balıklar. Harekete geçmek için bugün şanslı etkiler altındasınız. İçinize attığınız veya ihmal ettiğiniz konularda elinizi taşın altına koyabilir, çözüm odaklı bir yaklaşım sergileyebilirsiniz.
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