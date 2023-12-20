Günlük Burç Yorumları: 21 Aralık Perşembe Balık Burcu Yorumu

Yayınlanma: 20 Aralık 2023 - 17:12

Güncelleme: 20 Aralık 2023 - 17:12

Balık ve yükselen balıklar:

Üzerinizdeki negatif enerjiyi üzerinizden attığınız bir gün sevgili balıklar. Harekete geçmek için bugün şanslı etkiler altındasınız. İçinize attığınız veya ihmal ettiğiniz konularda elinizi taşın altına koyabilir, çözüm odaklı bir yaklaşım sergileyebilirsiniz.