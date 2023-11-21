Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 22 Kasım Çarşamba Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen Balık burcu günlük yorumu:
Maddi anlamda yeni başlangıçlara adım atacağınız bir gün olabilir sevgili balıklar. Bazı kararsızlıklarınız ve çekinceleriniz olsa da küçük adımlarla başlamak gerisini getirecek. Korkmadan ilerleyin. Hayallerinizi hedefe dönüştürmenin tam zamanı.
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