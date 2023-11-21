Günlük Burç Yorumları: 22 Kasım Çarşamba Balık Burcu Yorumu

Yayınlanma: 21 Kasım 2023 - 17:21

Güncelleme: 21 Kasım 2023 - 17:21

Balık burcu ve yükselen Balık burcu günlük yorumu:

Maddi anlamda yeni başlangıçlara adım atacağınız bir gün olabilir sevgili balıklar. Bazı kararsızlıklarınız ve çekinceleriniz olsa da küçük adımlarla başlamak gerisini getirecek. Korkmadan ilerleyin. Hayallerinizi hedefe dönüştürmenin tam zamanı.