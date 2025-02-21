Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 22 Şubat Cumartesi Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen balık burcu:
Kariyer hayatınızda üstlerinizle bazı tartışmalar ve yanlış anlaşılmalar gündemde olabilir. Kibirli ve fikirlerinden vazgeçmeyen kişilerden biraz uzak durmalısınız. Kabullenmek veya gitmek arasında bir karar aşamasında olabilirsiniz. Kararlarınızı biraz ertelemelisiniz.
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