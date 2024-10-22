Günlük Burç Yorumları: 23 Ekim Çarşamba Balık Burcu Yorumu

Yayınlanma: 22 Ekim 2024 - 16:59

Güncelleme: 22 Ekim 2024 - 16:59

Balık burcu ve yükselen balık burcu:

Sevgili balıklar, bir süredir anlaşılmadığınızı hissetmek sizi yoruyordu fakat bugün duygusal bağ kurabileceğiniz insanlarla ilişki içerisinde olmak iyi hissettirecek. Yalnız olmadığınızı hissedeceksiniz. Sizi gerçekten düşünen insanları kaybet.