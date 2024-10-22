Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 23 Ekim Çarşamba Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen balık burcu:
Sevgili balıklar, bir süredir anlaşılmadığınızı hissetmek sizi yoruyordu fakat bugün duygusal bağ kurabileceğiniz insanlarla ilişki içerisinde olmak iyi hissettirecek. Yalnız olmadığınızı hissedeceksiniz. Sizi gerçekten düşünen insanları kaybet.
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