Günlük Burç Yorumları: 23 Kasım Cumartesi Balık Burcu Yorumu

Yayınlanma: 22 Kasım 2024 - 16:37

Güncelleme: 22 Kasım 2024 - 16:37

Balık burcu ve yükselen balık burcu:

Sevgili balıklar, siz düşünmek istemeseniz de sorumluluklar gözünüzün içine bakıyor. Plansız programsız davranmanız her şeyi gözünüzde büyütmenize sebep oluyor. Kararsızlığı bırakın. Kafa karışıklığınız sağlığınızı da etkiyor. Küçük de olsa bir yerden başlayın.