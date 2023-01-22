Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 23 Ocak Pazartesi Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen balık burcu günlük yorumu:
Bugün belirsizliklerle savaştığınız bir gün olabilir sevgili balıklar. Özellikle sağlığınız gündemde. İnsanların sizi anlamadığınız düşünüyor, yalnızlığa çekiliyorsunuz. Yalnızlık aşkınızı fazla abartırsanız depresyona girebilirsiniz. Bir evcil hayvan sahiplenmek veya zihninizi odaklayabileceğiniz hobiler edinmek çok mantıklı olur.
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