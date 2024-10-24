Günlük Burç Yorumları: 25 Ekim Cuma Balık Burcu Yorumu

Yayınlanma: 24 Ekim 2024 - 16:21

Güncelleme: 24 Ekim 2024 - 16:21

Balık burcu ve yükselen balıklar burcu:

Sevgili balıklar, iş hayatınızla ilgili kendinizi baskılamaktan vazgeçin. Yetersizlik duygularını size aktarmaya çalışan insanlardan acilen uzaklaşın. Herkesi memnun etmeye çalışmak yerine kendinizi arayıp bulmanız ve kendinize güvenmeniz gereken bir gün.