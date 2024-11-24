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Günlük Burç Yorumları: 25 Kasım Pazartesi Balık Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 25 Kasım Pazartesi Balık Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 24 Kasım 2024 - 15:53

Balık burcu ve yükselen balık burcu:

Sevgili balıklar, bugün biraz kararsız ve gergin hissedebilirsiniz. Karar vermeye çalışmak yanlış kararlar almanıza sebep olabilir. Göremediğiniz şeyler olabilir. Önemli kararları yarına bırakın. Önünüzü göremeseniz de sezgileriniz size gerçeği gösteriyor.


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