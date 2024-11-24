Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 25 Kasım Pazartesi Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen balık burcu:
Sevgili balıklar, bugün biraz kararsız ve gergin hissedebilirsiniz. Karar vermeye çalışmak yanlış kararlar almanıza sebep olabilir. Göremediğiniz şeyler olabilir. Önemli kararları yarına bırakın. Önünüzü göremeseniz de sezgileriniz size gerçeği gösteriyor.
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