Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 26 Aralık Perşembe Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen balık burcu:
Duygusal güven ihtiyacınızın karşılanacağı bir gün. İlişkilerinizde bu kadar derinleşmek bazen sizi yıpratsa da kıymet bilen insanlara karşı yaptığınız fedakarlık sizi mutlu ediyor. Sağlık sorunlarınız varsa bugün kontrollerinizi yaptırabilirsiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- Özgür Özel'den grev çağrısı!
- 2025 yılının asgari ücreti belli oldu!
- 'Asgari ücret' yanıtı sonrası gözaltına alındı
- Erdoğan'dan açlık sınırına sadakat!
- Açıklanan asgari ücrete tepki yağdı!
- Oytun Erbaş'ın 'asgari ücret' yorumu pes dedirtti
- ‘Gelecek-Saadet’ grubuna yeni çözüm!
- ORC Araştırma 2024'ün son anketini açıkladı
- AKP’nin 2025 planı ne?
- Bakan Işıkhan asgari ücreti böyle duyurdu!