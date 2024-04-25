Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 26 Nisan Cuma Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen balık burcu:
İçsel çatışmalarınız ve kararsızlıklarınız hem iş hayatınıza hem özel hayatınıza yansıyor sevgili balıklar. Gözlerden uzak bir köşeye çekilip önce ne istediğinize karar vermelisiniz. Aksi taktirde bu zihinsel karmaşa sizi hasta edebilir.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Müzakere edilmez!'
- ‘Haddini bilsin, tepemin tasını attırmasın’
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- Kepez Belediyesi'nde yeni başkan belli oldu
- CHP’nin yükselişi sürüyor
- 'Bir milletvekilliğine her şeyi sattın'
- Neler konuşuldu?
- 'AK Partili bakan yardımcısının toplam maaşı...'
- Dilan ve Engin Polat çiftinin yargılandığı davada karar
- Mehmet Ali Yılmaz'ın ailesinden açıklama