Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 28 Kasım Perşembe Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen balık burcu:
Sevgili balıklar, parasal anlamda yakınlarınızdan destek görebileceğiniz bir gün. Bugün manevi konulara yönelebilir, şifa çalışmalarına katılabilirsiniz. Bu aralar haberci rüyalar görebilirsiniz, rüyalarınızı not alıp kendi psikolojiniz hakkında fikir sahibi olabilirsiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- Cumhuriyet Savcısı açığa alındı!
- Zam oranı belli oldu: Hepsi artacak!
- Real Madrid Arda Güler için son noktayı koydu!
- Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısına ilk yanıt
- O marka listede: Hamburgerden 'at eti' çıktı
- 'LBGT faaliyeti içinde olan bir derneğin...'
- İktidar harekete geçti
- Milli Savunma Bakanı'ndan 'teğmenler' açıklaması!
- Narin'in cesedini böyle saklamış!
- Katilleri Türkiye'de yakalandı!