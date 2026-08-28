Günlük Burç Yorumları: 29 Ağustos Cumartesi Balık Burcu Yorumu

Balık burcu ve yükselen Balık burcu

Günlük Yaşam:

Burcunuzda gerçekleşen Tam Ay Tutulması’nın hemen sonrasındaki bu günde; kişisel kararlarınız, imajınız ve hayat yönünüz ön planda yer alıyor. Kendinize odaklanmak, farkındalığınızı yükseltmek ve yaşamınızda artık size hizmet etmeyen alışkanlıkları geride bırakmak isteyeceksiniz. Bireysel hedeflerinizin her ayrıntısını netleştirerek kararlılıkla hareket etmelisiniz.

Kariyer:

Yaratıcı fikirleriniz, yüksek sezgileriniz ve empati yeteneğinizle iş ortamında göz dolduracağınız bir süreçtesiniz. İş hayatınızda bir evrenin kapanıp yenisinin başladığına tanıklık edebilirsiniz. Kuracağınız yeni iş bağlantıları ve aktif mesleki çevreniz sayesinde vizyonunuzu destekleyecek güçlü ve uzun soluklu iş birliklerine adım atabilirsiniz.

İlişki:

İlişkisi olan Balıklar partnerleriyle duygusal bağlarını derinleştirip ilişkilerine yeni bir boyut kazandırabilirler. Yalnız olan Balıklar ise kendilerine özgü ışıltıları, zarafetleri ve yüksek enerjileriyle bulundukları ortamlarda dikkatleri üzerlerine çekerek heyecan verici yeni bir aşka yelken açabilirler.