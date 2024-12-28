Günlük Burç Yorumları: 29 Aralık Pazar Balık Burcu Yorumu

Yayınlanma: 28 Aralık 2024 - 15:39

Güncelleme: 28 Aralık 2024 - 15:39

Balık burcu ve yükselen balık burcu:

Sevgili balıklar, son zamanlarda kendinizi çok fazla dağıttınız, artık toparlanma zamanı. Ekonomik anlamda yakınlarınızdan destek göreceğiniz bir gün. Sizi iyi hissettirecek kişilerle vakit geçirmek toparlanma sürecinizi hızlandıracaktır. Şanslı olduğunuzu farkedin.