Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 29 Nisan Cumartesi Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen balık burcu günlük yorumu:
Sevgili balıklar, yaşam alanınızla alakalı yapmak istediğiniz değişiklikleri bugün yapabilirsiniz. Evcil hayvanınız varsa sağlık sorunları gündeme gelebilir. İlişkilerinizle alakalı bugün net kararlar almayın. Gerçekleri göremiyor olabilirsiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- İzmir'de korkutan yangın!
- Polisin sakladığı TÜGVA yazışmaları
- Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni video: Atatürk Havalimanı
- İktidara yakın anketçi bile sonuca inanamadı
- Cumhur'un ortağından çok konuşulacak yanıt
- Ruslar Kılıçdaroğlu'nun olası zaferini nasıl yorumluyor?
- Gençlerden AKP'ye oy yok!
- 'Saray, Soylu ve Bozdağ yapımı'
- Ünlü şarkıcı 'Şirinler' kadrosunda
- Kılıçdaroğlu'ndan Haluk Bayraktar'a tepki