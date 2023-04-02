Günlük Burç Yorumları: 3 Nisan Pazartesi Balık Burcu Yorumu

Yayınlanma: 02 Nisan 2023 - 20:04

Güncelleme: 02 Nisan 2023 - 20:04

Balık burcu ve yükselen balık burcu günlük yorumu:

Sevgili balıklar, siz düşünmek istemeseniz de sorumluluklar gözünüzün içine bakıyor. Plansız programsız davranmanız her şeyi gözünüzde büyütmenize sebep oluyor. Kararsızlığı bırakın. Kafa karışıklığınız sağlığınızı da etkiyor. Küçük te olsa bir yerden başlayın.



