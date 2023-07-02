Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 3 Temmuz Pazartesi Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen balık burcu:
Bu aralar sağlıklı kararlar alabilmeniz için sorumluluklarınız gözden geçirmek ve bir önem sırasına koymak zorundasınız. Planlı hareket ettiğinizde beklediğinizden de kolay olabilecek bir sürecin içine gireceksiniz. Hayat o kadar da zor değil..
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