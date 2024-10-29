Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 30 Ekim Çarşamba Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen balık burcu:
Kararsız olduğunuz bir gün. Düşünmeden hareket etmek yanlış kararlar almanıza sebep olabilir. Ağır adımlarla ilerleyin, acele etmeyin. Önemli kararlarınızı yarına bırakın. Ne istediğinizi gerçekten bildiğinizden emin olmadan harekete geçmeyin.
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