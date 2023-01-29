Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 30 Ocak Pazartesi Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen balık burcu günlük yorumu:
Günün ilk yarısı yakın çevrenizden destek görebilir, ilişkiler konusunda şanslı olduğunuzu hissedebilirsiniz. Öğlen saatlerinden itibaren iletişim sorunlarına dikkat edin. Kandırılmalara, dolandırıcılıklara karşı gözünüzü açık tutun. Yanlış kararlar verme ihtimaliniz bugün yüksek, düşünerek hareket edin.
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